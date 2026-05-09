Cuesta | Contro la Roma senza Bernabé e Orsistanio Il mio futuro? È domani

Durante la conferenza stampa prima della partita contro la Roma, il difensore ha annunciato l'assenza di Bernabé e Orsitanio. Ha inoltre commentato che il suo futuro sarà deciso domani. Il giocatore ha sottolineato che il Parma non si accontenta dei punti già conquistati e che si prepara alla sfida con determinazione. La partita si svolgerà senza alcuni dei suoi elementi chiave, ma la squadra si presenta pronta a lottare.

Carlos Cuesta, durante la conferenza del match contro la Roma, parla di un Parma non ancora sazio di punti.“Per me e per tutta la squadra ci sono tanti obiettivi: il primo è che ieri eravamo in una posizione di classifica, dove non siamo oggi, vogliamo finire il più alto possibile e fare più.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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