Crystal Palace-Everton domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Toffees corsari a Selhurst Park?

Domenica 10 maggio 2026 alle 15:00 si giocherà il match tra Crystal Palace ed Everton. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre si discutono quote e pronostici per questa sfida. L’Everton, in trasferta a Selhurst Park, cerca una vittoria che potrebbe essere decisiva. Nel frattempo, si ricorda che l’Aston Villa, finalista di Europa League, ha già ottenuto il pass per Lipsia, dove il 27 maggio affronterà il Rayo Vallecano nella finale di Conference League.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui