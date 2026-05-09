Crozza Mattarella sulla grazia a Minetti e l' apparizione di Berlusconi

Nella recente puntata di Fratelli di Crozza, trasmessa il venerdì sera sul Nove, si è parlato della decisione di concedere la grazia a un ex parlamentare coinvolto in procedimenti giudiziari. Durante lo spettacolo, sono state anche mostrate immagini di un ex premier durante un evento pubblico. La puntata ha suscitato discussioni tra gli spettatori e sui social network, con commenti che hanno analizzato le scelte fatte dalle autorità in casi di questa natura.

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