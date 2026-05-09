Crozza Mattarella sulla grazia a Minetti e l' apparizione di Berlusconi
Nella recente puntata di Fratelli di Crozza, trasmessa il venerdì sera sul Nove, si è parlato della decisione di concedere la grazia a un ex parlamentare coinvolto in procedimenti giudiziari. Durante lo spettacolo, sono state anche mostrate immagini di un ex premier durante un evento pubblico. La puntata ha suscitato discussioni tra gli spettatori e sui social network, con commenti che hanno analizzato le scelte fatte dalle autorità in casi di questa natura.
Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del Presidente Sergio Mattarella, tormentato dalla decisione sulla grazia a Nicole Minetti, tra sensi di colpa, confessioni e il timore di aver commesso “una ca**ata”, fino all’apparizione di Silvio Berlusconi, pronto a rivendicare con orgoglio tutte le “trappole” lasciate nella politica e nel Paese. Questo articolo CrozzaMattarella sulla grazia a Minetti e l'apparizione di Berlusconi proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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