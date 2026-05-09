Crozza-Calenda scaricato pure dalla moglie | È andata ad ascoltare il comizio di Bonelli…

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata più recente di Fratelli di Crozza, trasmessa venerdì sera su Nove, si è parlato di un episodio che ha coinvolto il politico e il suo rapporto con la moglie. Si è fatto riferimento a un episodio in cui la donna sarebbe stata vista ad ascoltare un comizio di un esponente di un partito di sinistra. La notizia ha suscitato attenzione e discussione sui social e tra gli osservatori politici.

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