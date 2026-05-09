Nella puntata più recente di Fratelli di Crozza, trasmessa venerdì sera su Nove, si è parlato di un episodio che ha coinvolto il politico e il suo rapporto con la moglie. Si è fatto riferimento a un episodio in cui la donna sarebbe stata vista ad ascoltare un comizio di un esponente di un partito di sinistra. La notizia ha suscitato attenzione e discussione sui social e tra gli osservatori politici.

Crozza nei panni del leader di Azione tra sondaggi in caduta, ospitate tv infinite e il rischio di aprire un chiosco in Siberia Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Calenda scaricato pure dalla moglie: “È andata ad ascoltare il comizio di Bonelli…”

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