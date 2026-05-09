Un pensionato di Siena, con una pensione di 1200 euro, ha riferito di non riuscire a coprire i costi di una Rsa pubblica per la moglie invalida. La vicenda è stata portata all’attenzione del pubblico da Spi Cgil Toscana, evidenziando le difficoltà economiche di molte famiglie che devono affrontare queste spese. La situazione di Pinassi è stata definita come un esempio rappresentativo di una problematica più ampia, legata ai costi delle residenze assistenziali pubbliche.

E’ una vicenda che Spi Cgil Toscana ha rilanciato a livello regionale qualle di Fabrizio Pinassi, pensionato senese in difficoltà perchè con 1200 euro di pensione non riesce a mantenere la moglie invalida in una Rsa pubblica. Il sindacato "esprime pieno e totale sostegno al grido d’allarme lanciato dalla struttura provinciale di Siena. La storia di Fabrizio Pinassi non è un caso isolato, bensì la drammatica rappresentazione di una fragilità sociale in costante aumento". Da qui il grido del sindacato che alza il tono: "Quanto sta accadendo a Siena è la punta di un iceberg vastissimo e profondo”, dichiara il sindacato pensionati regionale. "Viviamo in un territorio che presenta uno dei tassi di invecchiamento più alti d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costi delle Rsa pubbliche: "Siena, punta dell’iceberg"

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