Andrea è stato arrestato dopo 12 ore di interrogatorio, a causa di email compromettenti inviate a Epstein. Le comunicazioni rivelano dettagli su incontri segreti tra il duca e il finanziere, tra cui riferimenti a attività discutibili e contenuti riservati. La polizia ha raccolto prove tra cui messaggi elettronici e testimonianze di testimoni. Nove forze di polizia collaborano nelle indagini, che puntano a chiarire le connessioni di Andrea con il caso. La scoperta di queste email ha portato a un nuovo capitolo nelle indagini.

«Sono qui a Balmoral, il campeggio estivo della famiglia reale. Come va a Los Angeles? Mi hai trovato qualche nuova amica inappropriata?». Un’email a Ghislaine Maxwell, del 16 agosto 2001, da quello che la compagna e complice di Jeffrey Espstein definisce «l’uomo invisibile» e firmata, semplicemente, A. «Ho proprio voglia di andare in un posto caldo con persone interessanti. Hai qualche idea?». Sono migliaia i documenti che tracciano i rapporti tra Andrea Mountbatten-Windsor e il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 e Maxwell. Nove forze di polizia in Gran Bretagna sono coinvolte nelle indagini che prendono spunto dal plico di incartamenti diffusi poche settimane fa dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e, se non mancano i riferimenti a relazioni con giovani donne che facevano parte dell’harem di Epstein e il suo giro di molestie a sfondo pedofilo, è in particolare la trasmissione di informazioni governative riservate a essere al centro delle inchieste sull’ex principe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Perché Andrea è stato arrestato: 12 ore di interrogatorio. E le mail a Epstein (tra sesso e segreti) sono solo la punta dell'iceberg

