Così il guardrail diventa installazione

Un tratto di guardrail si trasforma in un’opera d’arte pubblica e sociale, creando una superficie insolita e inattesa. La modifica riguarda una sezione di barriera che, attraverso interventi artistici, assume una nuova funzione e significato. Questa iniziativa coinvolge artisti e cittadini, portando un elemento di innovazione e riflessione nello spazio pubblico. La trasformazione del guardrail si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione urbana e partecipazione comunitaria.

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Un tratto di guardrail che diventa un’opera d’arte pubblica e sociale. Una superficie insolita sulla quale un originale alfabeto estrapolato dalla segnaletica stradale e dipinto a mano dà voce e visibilità a un poema dedicato al fiume Lambro, scritto da uno degli autori e musicisti più sensibili del territorio, cantante della band dei Sulutumana. Una creazione che è un invito a rallentare. È la curiosa iniziativa realizzata in via Molino Filo a Verano, di fronte alla storica Trattoria Birot. L’opera, inaugurata l’altra mattina, è stata battezzata “ Polaroad - Alphabet Street on Lambro“ ed è un progetto ideato dall’artista comasco Enrico Cazzaniga e sviluppato tra Italia e Inghilterra: all’origine la convinzione che l’arte può emergere dalla strada.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Così il guardrail diventa installazione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX How To Decide On The Right Fence For You Notizie correlate insieme: così lontani, così vicini: ied milano con emergency presenta un’installazione interattiva sulla percezione degli effetti della guerraCasa EMERGENCY, via Santa Croce 19, Milano Apertura al pubblico: 27 marzo - 2 aprile 2026Inaugurazione: 26 marzo, ore 18:30 Dalle testimonianze dai... Il cortile che diventa mare, a Firenze l’installazione visionaria di Superflex(Adnkronos) – Nel cuore di Firenze, tra le geometrie eleganti del Rinascimento, il Cortile di Palazzo Strozzi smette per un momento di essere solo...