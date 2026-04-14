Il cortile che diventa mare a Firenze l’installazione visionaria di Superflex

Nel centro di Firenze, un cortile rinascimentale si trasforma in un mare grazie a un’installazione artistica. L’opera, realizzata dal collettivo internazionale Superflex, coinvolge l’ambiente storico della città e propone una rappresentazione visiva di un paesaggio marino. La struttura copre lo spazio con elementi che richiamano le onde e il movimento dell’acqua, creando un contrasto tra l’architettura classica e l’installazione contemporanea. La mostra rimarrà aperta fino a una data specifica.

(Adnkronos) – Nel cuore di Firenze, tra le geometrie eleganti del Rinascimento, il Cortile di Palazzo Strozzi smette per un momento di essere solo architettura e diventa un paesaggio sospeso sull’orlo del futuro: una grande vasca d’acqua riflette il cielo, le facciate storiche e il passaggio dei visitatori, mentre otto imponenti colonne in travertino rosa emergono come rovine ancora vive di una civiltà che immagina di adattarsi a un mondo sommerso. È questa la visione potente e inquieta di "There Are Other Fish In The Sea", la nuova installazione del collettivo danese Superflex, che fino al 2 agosto 2026 occupa il Cortile di Palazzo Strozzi. Il progetto è promosso dalla Fondazione Palazzo Strozzi e dalla Fondazione Hillary Merkus Recordati, in collaborazione con Kunsthal Spritten e si inserisce nel programma Palazzo Strozzi Future Art.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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