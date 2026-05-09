Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dall' 8 al 10 maggio

Da veneziatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana a Venezia e nei suoi dintorni si svolgono numerose iniziative. La Biennale d’Arte apre le sue porte, accompagnata da esposizioni di rilievo, mentre nel territorio si tengono sagre e manifestazioni enogastronomiche. Sono previste anche escursioni e altre attività culturali, offrendo opportunità per diversi interessi e preferenze. L’evento principale si svolge dall’8 al 10 maggio, con appuntamenti distribuiti lungo tutto il weekend.

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Sono tante le iniziative nel Veneziano questo fine settimana: apre la Biennale d’Arte, ci sono mostre di grande caratura, ma anche sagre e feste enogastronomiche, escursioni. ce n’è per tutti i gusti. Impossibile segnalarle tutte, abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 8 al 10 maggio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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