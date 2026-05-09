Copertine cappellini e doudou fatti a mano Associazione ’Cuore di Maglia’ in ospedale
Un'associazione dedicata alla produzione di copertine, cappellini e doudou fatti a mano ha avviato una collaborazione con un grande ospedale pubblico. Da diversi anni, questa organizzazione fornisce regolarmente i suoi doni a circa 90 strutture ospedaliere in tutta Italia, inclusi vari reparti di neonatologia e maternità. L'iniziativa mira a sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie durante i soggiorni in ospedale.
Bel gesto di generosità dell’ Associazione Cuore di Maglia che, da anni, collabora con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e circa altri 90 ospedali in tutta Italia. In occasione della Festa della Mamma, che quest’anno si celebra domenica 10 maggio, sono state donate alla Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, una serie di copertine e cappellini realizzati a maglia per i neonati ricoverati. Donati anche alcuni gadget per le neo-mamme: in particolare Cuore di Maglia ha regalato dei doudou a forma di cuore e portachiavi a forma di fiore, tutti realizzati a maglia, come regalo per le mamme che devono festeggiare la loro festa stando vicino ai neonati in TIN.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Copertine, cappellini e doudou fatti a mano. Associazione ’Cuore di Maglia’ in ospedale; FESTA DELLA MAMMA: DONI DELL'ASSOCIAZIONE CUORE DI MAGLIA PER NEONATI ALLE SCOTTE; Festa della Mamma: doni Associazione Cuore di Maglia per Terapia Intensiva Neonatale dell’Aou Senese.
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