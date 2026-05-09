Copertine cappellini e doudou fatti a mano Associazione ’Cuore di Maglia’ in ospedale

Un'associazione dedicata alla produzione di copertine, cappellini e doudou fatti a mano ha avviato una collaborazione con un grande ospedale pubblico. Da diversi anni, questa organizzazione fornisce regolarmente i suoi doni a circa 90 strutture ospedaliere in tutta Italia, inclusi vari reparti di neonatologia e maternità. L'iniziativa mira a sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie durante i soggiorni in ospedale.

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