Dopo settimane di silenzio, Giuseppe Conte ha deciso di condividere pubblicamente le ragioni dell’intervento chirurgico d’urgenza a cui si è sottoposto di recente. In un messaggio, ha spiegato di aver avuto bisogno di un intervento immediato, evitando di entrare nei dettagli medici. Questa comunicazione arriva dopo un periodo di assenza pubblica, durante il quale si sono susseguite molte speculazioni sulle sue condizioni.

Giuseppe Conte ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta delle sue condizioni di salute dopo l’operazione subita nelle scorse settimane. Il leader del Movimento 5 Stelle ha rivelato che non si è trattato di un semplice intervento programmato, ma dell’asportazione urgente di una neoplasia scoperta improvvisamente. A raccontarlo è stato lo stesso ex presidente del Consiglio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha spiegato di aver vissuto giorni molto difficili, segnati dall’incertezza e dalla paura legata all’esito dell’intervento e degli esami successivi. La notizia più rassicurante è arrivata soltanto dopo l’operazione: gli accertamenti istologici hanno confermato che la formazione era benigna.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Conte rompe il silenzio sulla malattia: “Perchè mi hanno operato d’urgenza”

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starving in a hospital while he spends millions! he’ll regret every penny when i’m gone.

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