Consultinvest con merito Casale risale ma non passa

Nella partita tra Consultinvest Loreto e Casale Monferrato, la squadra di casa ha conquistato la vittoria con il punteggio di 70 a 62. I giocatori di Loreto hanno visto in Valentini il massimo realizzatore con 19 punti, seguito da Tognacci con 16 e Morandotti con 13. Casale Monferrato ha cercato di recuperare nel corso del match, ma non è riuscita a superare gli avversari nel punteggio finale.

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CONSULTINVEST LORETO 70 CASALE MONFERRATO 62 CONSULTINVEST LORETO: Valentini 19, Tognacci 16, Morandotti 13, Sgarzini 7, Delfino 6, Terenzi 5, Graziani 2, Aglio 2, Pillastrini, Lomtadze, Del Prete, Macchniz. NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET: Zanzottera 17, Rupil 13, Martinoni 11, Fiusco 9, Guerra 4, Dia 2, Osatwna 2, Giulietti 2, D’Ambrosio 2, Mossi, Quaroni, Marcucci. Arbitri: Frosolini, Di Rico, Toffano Parziali: 26-11, 45-29, 62-51 Garauno dei playout è meritatamente del Loreto che firma un ottimo primo tempo per poi perdere lucidità per stanchezza negli ultimi minuti di gioco, permettendo al Casale di rientrare, ma non di passare. Nel primo quarto parte con il turno il Loreto (4-0).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consultinvest con merito. Casale risale ma non passa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La Consultinvest non passaferrara 68 consultinvest 63 ADAMANT : Brancaleoni ne, Pampolini ne, Sackey 9, Renzi 4, Gatti 9, Pierotti 2, Tio 22, Jovanovic 6, Motta ne, Marchini... La Virtus Bologna parte male ma poi risale e domina con Diarra e Ferrari inarrestabiliLa Virtus Bologna sbanca Napoli con una difesa impenetrabile e una prestazione da urlo di Ferrari e Diarra. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Consultinvest con merito. Casale risale ma non passa; Oggi la Consultinvest inizia la serie verità Con Monferrato per sfruttare il fattore campo. Consultinvest con merito. Casale risale ma non passaBasket B Nazionale, gara 1 playout: vince Loreto con un grande primo tempo ... msn.com