Con l’alleanza il Comune aiuterà il Fisco
Il Comune ha firmato un accordo con il Comando provinciale della Guardia di Finanza e la Direzione provinciale delle Entrate di Pavia. L’intesa prevede la collaborazione tra le parti per rendere attiva la partecipazione del municipio nelle attività di accertamento fiscale. L’obiettivo è facilitare il lavoro delle autorità fiscali attraverso il supporto del Comune. La firma dell’accordo rappresenta un passo in questa direzione, senza coinvolgere nomi o dettagli specifici.
Il Comune, il Comando provinciale della Gdf e la Direzione provinciale delle Entrate di Pavia hanno stipulato un accordo finalizzato a rendere operativa la partecipazione del municipio all’attività di accertamento. L’intesa sancisce la costituzione di tavoli tecnici tra le istituzioni che potranno eventualmente supportare l’Amministrazione nell’elaborazione di segnalazioni qualificate e quindi dai contenuti fortemente indizianti di evasione fiscale a carico di uno o più contribuenti potenzialmente non in regola con il Fisco. Le segnalazioni dirette alle autorità fiscali saranno prese come base per avviare attività di verifica o accertamento a cura della Finanza dell’Agenzia delle entrate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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