Commerz fa muro contro Unicredit

Commerzbank ha concluso un trimestre con risultati record e ha deciso di aumentare i propri obiettivi finanziari. Contestualmente, l’istituto ha comunicato la riduzione di circa 3.000 posti di lavoro e ha intensificato gli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. La banca si prepara così a competere più da vicino con Unicredit, che si trova in una fase di crescita e di potenziamento della propria presenza sul mercato.

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Commerzbank chiude un trimestre record, alza i target, taglia altri 3mila dipendenti e accelera nell’IA per frenare Unicredit. «Il piano comunicato» dal gruppo di Piazza Gae Aulenti «rimane vago e presenta notevoli rischi di esecuzione, utilizzando al contempo argomentazioni fuorvianti che ci screditano», è la replica dell’istituto tedesco. Agli analisti la ceo Bettina Orlopp ha spiegato che le ipotesi di sinergia non sono realistiche» e che l’Ops «sottovaluta» la banca. La porta del dialogo resta aperta ma occorre che Unicredit sia «disposta a offrire un premio attraente e a impegnarsi in un piano che tenga conto dei pilastri fondamentali del modello di business» di Commerzbank.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Commerz fa muro contro Unicredit ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Unicredit pronta a blindare CommerzUnicredit ha già messo a punto una strategia per dare l’assalto alla tedesca Commerzbank e difendersi dagli ostacoli sul percorso. Leggi anche: Commerz, Unicredit pronta al rilancio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Commerz fa muro contro Unicredit; Il muro Commerz alla scalata Unicredit ha un prezzo: Aperti al dialogo con un premio attraente; Unicredit, plebiscito dei soci a favore dell’ops su Commerzbank. Il 99,55% dice sì in assemblea. L’offerta al via già da domani; Per Commerzbank risultati in crescita. Ma taglia 3 mila posti. Commerz fa muro contro UnicreditOrlopp usa gli utili record per tirare sul prezzo ... msn.com Il muro Commerz alla scalata Unicredit ha un prezzo: Aperti al dialogo con un premio attraenteLa barricata di Commerzbank alla scalata Unicredit resta in piedi, ma con l’annuncio di un piano per tagliare 3.000 posti di lavoro nel tentativo di raggiungere obiettivi di profitto più elevati e raf ... msn.com Banche, Commerzbank alza l’outlook e annuncia tagli per 3.000 dipendenti, ma Unicredit è già al 36%. Il governo tedesco potrebbe alzare la sua quota x.com cosa ne pensate dell'acquisizione pianificata della Commerzbank da parte di Unicredit reddit