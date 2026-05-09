Commenta Backlash 2026 Live!

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Questa notte, a partire dalla mezzanotte, avrà luogo WWE Backlash 2026, un evento di wrestling organizzato dalla federazione. Durante l’evento verrà annunciato un grande ritorno di un wrestler noto e sono previste diverse sfide tra i wrestler protagonisti. La serata si svolgerà in un’arena con pubblico dal vivo, trasmessa in diretta su più piattaforme. L’evento attirerà sicuramente l’attenzione di molti appassionati del settore.
Questa notte a partire da mezzanotte assisteremo a WWE Backlash 2026, con il grande annuncio di John Cena e diverse sfide interessanti. Il main event annunciato è quello tra Roman Reigns e Jacob Fatu ma c’è grande interesse anche per Rollins vs Breakker e la sfida tutta giapponese tra Asuka ed Iyo Sky.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE BACKLASH 2026 LIVE STREAM
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