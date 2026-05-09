Le dita dei piedi sono comunemente chiamate alluci, dita secondarie e dita piccole, ma i loro nomi ufficiali sono primo, secondo, terzo e quarto dito. La loro disposizione e denominazione variano da persona a persona, anche se queste sono le terminologie più usate. Alcune curiosità riguardano l’origine dei nomi e le differenze tra le varie culture, che spesso attribuiscono appellativi diversi alle dita dei piedi.

Scopriamo insieme come si chiamano davvero le dita dei piedi e qualche curiosità legata ai loro nomi. Non tutti conoscono il loro vero nome, ma sono tante le curiosità legate a questa parte del nostro corpo. Le dita dei piedi, infatti, in base alla loro lunghezza, stabiliscono una definizione precisa del piede. Non tutti conoscono i veri nomi delle dita dei piedi, a eccezione dell’alluce. Le altre dita vengono semplicemente chiamate secondo, terzo, quarto e quinto dito, o mignolo del piede. Questi sono gli unici nomi delle dita dei piedi riconosciuti e ufficialmente certificati da una convenzione internazionale del 1998.🔗 Leggi su Novella2000.it

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