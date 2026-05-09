Combattere la siccità partendo dai territori | ad Ancona il lancio del progetto europeo Primes-Adrion

Da anconatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona è stato presentato il progetto europeo Primes-Adrion, che mira a contrastare gli effetti della siccità partendo dalle zone più colpite. La problematica, ormai considerata un rischio costante, viene affrontata attraverso iniziative che coinvolgono il territorio e le risorse locali. La proposta si inserisce in un quadro di interventi più ampi per gestire meglio le risorse idriche e limitare i danni causati dalla scarsità d’acqua.

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ANCONA – La siccità non è più un’emergenza occasionale, ma un rischio con cui fare i conti in modo strutturale. La risposta, però, non può essere solo tecnica o affidata alle reti e alle infrastrutture: deve partire dalle comunità. È questo il messaggio emerso dall’evento di lancio del progetto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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