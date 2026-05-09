Colta da malore nell' area di servizio 35enne trasportata in ospedale

Una donna di 35 anni è stata colta da un malore mentre si trovava in un'area di servizio. Dopo aver accusato problemi di salute, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. L'episodio si è verificato mentre tentava di riprendere il viaggio, senza altri dettagli disponibili sulle condizioni o sulle cause dell'evento. Non ci sono ulteriori aggiornamenti al momento.

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ANCONA – Si era fermata nell’area di servizio per un sosta, accusando un malore al momento di rimettersi in marcia. Attimi di paura nei pressi della variante lungo la Strada Statale 16 per una 35enne, che dopo essere entrata al bar si è sentita male qualche istante prima di proseguire il suo.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donna colta da malore alla Fiera, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedaleANCONA – Intervento della Croce Gialla nella serata di ieri durante la Fiera per una donna che ha accusato un malore in piazza Kennedy.