Colonia-FC Heidenheim domenica 10 maggio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle 17:30 si disputerà la partita tra Colonia e FC Heidenheim. La squadra ospite ha giocato una partita difficile all’Allianz Arena, terminata con un pareggio all’ultimo momento a causa di una deviazione del portiere avversario. Attualmente, il Colonia è salvo, mentre l’Heidenheim, che cerca di conquistare tre punti, spera ancora di evitare i playout. Le formazioni ufficiali e le quote saranno rese note nelle prossime ore.

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Encomiabile e mai domo l’FC Heidenheim ha sfiorato l’impresa all’Allianz Arena pareggiando all’ultimo tiro per una sfortunata deviazione del portiere: la squadra di Schmidt è viva e contro un Colonia di fatto salvo cerca 3 punti per sperare ancora nei playout. I Geissboecken hanno impattato in casa dell’Union Berlin, buttando via la salvezza matematica nel finale facendosi rimontare 2 gol di vantaggio.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-FC Heidenheim (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Colonia-FC Heidenheim (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiEncomiabile e mai domo l’FC Heidenheim ha sfiorato l’impresa all’Allianz Arena pareggiando all’ultimo tiro per una sfortunata deviazione del... FC Heidenheim-Stoccarda (domenica 22 febbraio 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiUscito dal Celtic Park con la qualificazione agli ottavi in tasca lo Stoccarda di Hoeness si appresta ad affrontare sempre in trasferta il fanalino... Argomenti più discussi: Colonia - Heidenheim; Colonia-Heidenheim: diretta live e streaming gratuito del match; Pronostico FC Köln - Heidenheim: analisi e quote; Lautaro, il successo nato un anno fa: Nessuno credeva più in noi.