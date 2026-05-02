Il colon irritabile è una condizione che provoca fastidi addominali e alterazioni delle funzioni intestinali. Alcuni alimenti sono generalmente più tollerati rispetto ad altri da chi convive con questa problematica. È possibile mangiare determinati cibi senza sperimentare maggiori disagi, anche se la risposta può variare da persona a persona. La scelta degli alimenti adeguati può aiutare a ridurre i sintomi e migliorare la qualità di vita.

Chi soffre di colon irritabile deve fare cronicamente i conti con sintomi fastidiosi, come gonfiore e dolore addominale, meteorismo, diarrea o stitichezza. Ci sono però dei cibi che possono essere maggiormente tollerati anche da chi soffre di un disturbo cronico gastrointestinale. Scopriamo allora i 5 tipi di alimenti più importanti per chi ha il colon irritabile. I pesci grassi come il salmone, lo sgombro e l’aringa sono ricchi di acidi grassi omega-3 e hanno proprietà antinfiammatorie che possono contribuire al benessere intestinale. Gli alimenti fermentati come il kefir, lo yogurt e i crauti contengono probiotici, dei microrganismi vivi che contribuiscono a mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, composto appunto da tutti quei batteri, virus e funghi che convivono nell'intestino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colon irritabile: i 5 tipi di alimenti che si possono mangiare senza soffrire

Ho il colon irritabile: cosa devo mangiare

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Ci sono dei cibi che possono essere più facilmente tollerati anche da chi soffre di un disturbo cronico gastrointestinale: scopriamo qualiScopri quali sono i 5 migliori tipi di alimenti che anche chi soffre di colon irritabile può mangiare senza soffrire e senza provare dolore e gonfiore. gazzetta.it

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