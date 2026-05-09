Coding | gli studenti spolezzini vincono l’argento ai Giochi di Fibonacci

Un gruppo di studenti di Spoleto si è distinto ai Giochi di Fibonacci tenutisi a Terni, conquistando una medaglia d'argento. Tra 387 partecipanti provenienti da vari istituti italiani, sono riusciti a superare le prove affrontando sfide di coding e logica. La competizione ha coinvolto ragazzi di diverse regioni, con l'obiettivo di risolvere problemi complessi attraverso la programmazione e il pensiero computazionale.

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? Punti chiave Chi sono gli studenti che hanno conquistato l'argento a Terni?. Come hanno superato la sfida contro 387 partecipanti da tutta Italia?. Quale metodo didattico ha permesso questo successo tecnologico a Spoleto?. Perché il coding è diventato fondamentale per il futuro dei ragazzi?.? In Breve Diego Arapi ed Edoardo Ricci vincono l'argento, Dolci, Mastrecchia, Marino e Muller il bronzo.. Menzioni individuali per Massari, Arapi, Cimarelli, Santorelli, Hariri e Belli alla sfida di Terni.. 387 studenti hanno partecipato alla finale nazionale disputata il 9 aprile a Terni.. Premiazione online tenutasi l'8 maggio per i vincitori dei Campionati Italiani di Informatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coding: gli studenti spolezzini vincono l’argento ai Giochi di Fibonacci ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Federico Pelizzari fa l'impresa: argento ai Giochi paralimpici di Milano CortinaLo sciatore mandellese sale sul secondo gradino del podio nella supercombinata grazie a una strepitosa prova di slalom dopo il sesto posto in superG .