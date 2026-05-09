Club series Aibvc le finali di Cesenatico consacrano la Beach Volley Institute nell' elite nazionale

A Cesenatico si sono disputate le finali delle Club Series di Aibvc 6.0, una delle competizioni più rilevanti nel settore del beach volley in Italia. Oltre 70 società sportive si sono confrontate durante l'evento, che ha visto mettere in mostra le migliori squadre del panorama nazionale. Tra queste, la Beach Volley Institute si è distinta, entrando ufficialmente nell’elite delle società di livello nazionale.

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FALCONARA MARITTIMA - A Cesenatico sono andate in scena le Finals delle Club Series di Aibvc 6.0, la competizione più importante del panorama nazionale, dove quasi tutte le società di beach volley italiane (più di 70) si sono sfidate per classifiche e primati. Anche quest’anno per la Beach Volley.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Beach volley, Gottardi/Orsi Toth sfiorano il titolo nell’Elite 16 di Brasilia: trionfano Carol/RebeccaSi ferma in finale, contro le padrone di casa Carol/Rebecca, la corsa della coppia azzurra Orsi Toth/Gottardi, che chiude così al secondo posto il...