Clonano carte carburante per rubare benzina | arrestati al distributore di Biandrate

Due uomini sono stati arrestati a Biandrate con l’accusa di aver utilizzato carte carburante contraffatte per fare rifornimento di benzina. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti presso un distributore di carburante, dove sono stati trovati strumenti e carte clonati. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni riguardanti furti di carburante tramite carte falsificate. Gli arrestati sono stati portati in caserma per gli accertamenti di rito.

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