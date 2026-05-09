Clonano carte carburante per rubare benzina | arrestati al distributore di Biandrate
Due uomini sono stati arrestati a Biandrate con l’accusa di aver utilizzato carte carburante contraffatte per fare rifornimento di benzina. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti presso un distributore di carburante, dove sono stati trovati strumenti e carte clonati. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni riguardanti furti di carburante tramite carte falsificate. Gli arrestati sono stati portati in caserma per gli accertamenti di rito.
Due persone arrestate a Biandrate con l'accusa di utilizzare carte carburante clonate per fare il pieno. L'operazione è scattata lo scorso 9 aprile presso un distributore di via Valsesia, dove una donna di 29 anni e un uomo di 55, entrambi di origine romena e incensurati, sono stati sorpresi.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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