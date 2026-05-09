Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 36^ giornata
Nella 36ª giornata della Serie A 2025-2026 sono stati disputati diversi incontri che hanno determinato la posizione in classifica delle squadre. I risultati di questa giornata hanno portato a cambiamenti nelle posizioni di alcune formazioni, con partite che si sono concluse con vittorie di alcune squadre e pareggi di altre. La classifica aggiornata riflette gli esiti di questa giornata, che ha visto diverse sfide tra le squadre di vertice e quelle impegnate nella zona media.
Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE DOPO LA 6ª GIORNATA
Notizie correlate
Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 26^ giornata
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Quanto incassa l'Inter grazie allo scudetto e quante vale ogni posizione in campionato; Serie A – Classifica anno solare: ottima partenza dell’Inter; Serie A 2025/26, la classifica aggiornata; Classifica marcatori 2025/2026 Serie A aggiornata: chi ha segnato più goal.
Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it
Calcio, il Torino batte in rimonta il Sassuolo nell’anticipo del 36° turno di Serie ASi apre con un Friday Night poco significativo la trentaseiesima e terzultima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che ha visto l'inutile ... oasport.it
Se credete di trovare soltanto titoli mainstream, vi sbagliate di grosso. Il 70% di questa classifica è formata di titoli che forse non conoscevate, e soprattutto la Signora Serie che vedete in copertina si trova soltanto al quinto posto. Poche sorprese, insomma. Ecc facebook
| POSTPARTITA, LA CLASSIFICA Ecco la classifica dopo la vittoria del #Torino contro il #Sassuolo #TorinoSassuolo #SerieAENILIVE #ToroNews x.com
Posizione in classifica di Serie A se presa da quando Spalletti è arrivato alla Juve reddit