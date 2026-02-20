Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 26^ giornata

La 26ª giornata della Serie A 2025-2026 ha portato nuovi risultati e cambiamenti in classifica. Quattro squadre si sono sfidate domenica, con un gol decisivo nel finale che ha deciso la partita. I tifosi sono rimasti in attesa degli aggiornamenti sui marcatori e sui punteggi ufficiali. La classifica si modifica con ogni incontro, influenzando le posizioni delle squadre in vista delle ultime partite stagionali. La giornata prosegue con molte partite ancora da giocare.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

