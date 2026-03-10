roma viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porte nel tentativo di entrare nella casa dei genitori 44enne romano arrestato dai carabinieri

A Roma, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver violato il divieto di avvicinamento e aver sfondato la porta di una casa dei genitori nel tentativo di entrare. L’uomo è stato fermato e portato in caserma. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione di disturbo alla quiete pubblica.

Utilizzando alcuni arnesi da scasso, avrebbe forzato e danneggiato la porta d’ingresso nel tentativo di entrare nell’appartamento. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe reagito con minacce nel tentativo di opporsi al controllo, prima di essere definitivamente immobilizzato. L’episodio si è concluso senza feriti. Per questo motivo il 44enne è stato arrestato e messo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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