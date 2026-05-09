Ci vuole molto più per uccidermi non basta cadere dal palco Dovete spararmi | Blanco scivola nella buca a Bologna mentre canta – IL VIDEO

Durante un concerto a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l’artista è scivolato nella buca mentre si esibiva sul palco. L’episodio è avvenuto la sera del 8 maggio all’Unipol Arena, e ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e i presenti. Blanco, conosciuto per le sue performance live, ha commentato ironicamente la sua caduta, dicendo che ci vuole molto di più per ucciderlo, e ha scherzato sul dover essere colpito con un’arma.

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Blanco ha fatto preoccupare per qualche istante i fan e la sua band. L’artista era in concerto a Casalecchio di Reno (Bologna), ieri sera 8 maggio, all’Unipol Arena. Mentre stava cantando, Blanco si è per un attimo distratto e ha messo male il piede sul palco scivolando nella buca sottostante. L’artista però non si è scomposto e si è rialzato vivo, sano e vegeto. “ Ci vuole molto più per uccidermi, non basta cadere dal palco. Dovete spararmi”, ha detto ironicamente scherzando e cercando di tranquillizzare lo staff subito all’erta per la caduta. Il live attraversa l’intero repertorio, alternando grandi successi come “Notti in Bianco”, “La Canzone nostra”, “Mi fai impazzire”, ai brani più recenti dell’ultimo album, tra cui “Piangere a 90” e “Anche a vent’anni si muore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci vuole molto più per uccidermi, non basta cadere dal palco. Dovete spararmi”: Blanco scivola nella buca a Bologna mentre canta – IL VIDEO ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX BLANCO - Anche a vent’anni si muore (Testo 4K / Lyrics Video 4K) Notizie correlate Bocelli: Sanremo fa paura? A chi si gioca il futuro, ci vuole rispetto per quel palco – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 “Il palco di Sanremo fa paura a chi sa che da questo palco dipenderà gran parte del suo futuro artistico. Blanco dal vivo, il tour dei palazzetti passa da BolognaNuovo, importante capitolo discografico, destinato a segnare una fondamentale tappa nel suo percorso artistico, Ma’ è il nuovo album di Blanco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Se volete andare nella città dei tulipani, non dovete andare ad Amsterdam; Ecco perché dovete recuperare la serie Metro - In attesa di Metro 2039; Oroscopo di Giovedì 7 Maggio 2026; Oroscopo di Branko: previsioni dall'8 al 14 maggio. Papa Leone XIV: “Complimenti Inter, siete eroi per molti e per questo dovete…” x.com A gli "artisti", se volete rispetto dovete guadagnarvelo. reddit