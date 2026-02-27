Bocelli | Sanremo fa paura? A chi si gioca il futuro ci vuole rispetto per quel palco – Il video

Durante la conferenza a Sanremo, un artista ha commentato che il palco del festival incute timore a chi riconosce che da questa piattaforma dipende in gran parte il proprio percorso artistico. Ha sottolineato inoltre l’importanza di mostrare rispetto per questa esperienza e per il pubblico presente. La dichiarazione è stata rilasciata il 27 febbraio 2026 durante l’evento.

