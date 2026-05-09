Recentemente è stato condotto uno studio sui topi che riguarda la contraccezione maschile. La ricerca ha individuato un metodo che potrebbe risultare semplice, reversibile e potenzialmente efficace. La scoperta apre nuove possibilità nel campo della contraccezione, anche se si tratta ancora di un passo preliminare. Non ci sono ancora sviluppi clinici sull’uomo, ma le prime analisi indicano che il metodo potrebbe portare a soluzioni alternative a quelle attuali.

Un nuovo studio sui topi fa ben sperare nella scoperta di un metodo semplice, reversibile e con effetti collaterali limitati, che potrebbe cambiare molte cose Un gruppo di scienziati e scienziate della Cornell University di Ithaca, nello stato di New York, ha condotto una ricerca sui topi bloccando in modo reversibile la produzione di spermatozoi senza causare alterazioni ormonali né gli effetti collaterali associati all’assunzione di ormoni, aprendo così la strada a un metodo semplice ed efficace anche per gli esseri umani. La scoperta di soluzioni di contraccezione maschile di questo tipo permetterebbe in futuro una maggiore condivisione della responsabilità riproduttiva, oggi di fatto spesso a carico delle sole donne.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono novità sulla contraccezione maschile

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Infertility in Men & Women | The REAL Reasons Couples Struggle to Conceive | Janya Fertility

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