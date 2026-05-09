Il regista Christopher Nolan ha espresso entusiasmo riguardo a un film molto atteso, definendolo “grandioso”. Nolan, che sta preparando la sua prossima uscita, The Odyssey, ha parlato pubblicamente di un sequel di un film iconico, suscitando grande interesse tra i fan. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di chi segue con curiosità le sue opinioni e i suoi progetti futuri.

Lo stimatissimo regista Christopher Nolan, pronto a vedere finalmente sullo schermo il suo ultimo film evento The Odyssey, si lascia sfuggire un commento che fa impazzire i fan de Il Diavolo Veste Prada. Il regista britannico è rimasto piacevolmente colpito dal sequel del film di David Frankel. Vediamo cosa è piaciuto al regista e su cosa pone la usa attenzione. Chiacchierata cinefila al The Late Show. Durante un’apparizione al programma The Late Show con Stephen Colbert, il regista Christopher Nolan ha sorpreso pubblico e fan parlando del sequel Il Diavolo veste Prada 2. Intervistato per promuovere il suo nuovo progetto The Odyssey, il regista ha raccontato di aver visto il film proprio la sera prima della registrazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Christopher Nolan commenta ‘Il Diavolo Veste Prada 2’: “È un film grandioso!”

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