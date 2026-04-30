Nel seguito, tratto da La vendetta veste Prada (Edizioni Piemme) di Lauren Weisberger, Andy torna a Runway, mentre l’infernale editor-in-chief affronta il nuovo scenario dominato dai social media e dal fast fashion. Le due si ritrovano a collaborare e decidono di coinvolgere anche Emily Charlton, ex assistente di Miranda, oggi a capo di una grande azienda del lusso, considerata fondamentale per la sopravvivenza della rivista. Dal famigerato maglioncino color ceruleo rivisitato a tutti i cameo-vip tagliati, dalla guerra dei fashion brand fino all’immaginaria bibbia della moda che vive in carta e inchiostro. Ecco, 10 curiosità imperdibili su Il diavolo veste Prada 2.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2, 10 curiosità sul film

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

Notizie correlate

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2: aneddoti e segreti del film più atteso dell’anno

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il Diavolo Veste Prada 2

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep: Sarò ancora più cattiva - 24/04/2026; Altro che sogno della moda e comfort movie Il Diavolo Veste Prada 2 è un film sulla crisi del giornalismo; Il Diavolo veste Prada 2, le pagelle dei look: Luca Zingaretti e la figlia uno spettacolo (10), Simona Ventura eccessiva (4).

Il Diavolo Veste Prada 2, tutti pazzi per il secchiello da popcorn a forma di borsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Il Diavolo Veste Prada 2, tutti pazzi per il secchiello da popcorn a forma di borsa ... tg24.sky.it

Il diavolo veste Prada 2, Miranda, Runway e la moda che cambia. La recensione del filmLeggi su Sky TG24 l'articolo Il diavolo veste Prada 2, Miranda, Runway e la moda che cambia. La recensione del film ... tg24.sky.it

la Repubblica. . A quasi vent'anni dal primo capitolo, 'Il diavolo veste Prada 2' riscuote grande successo, dovuto al fatto che non è soltanto un ritorno. Il film aggiorna il suo mondo: dalla centralità delle riviste si passa a un sistema che è dominato invece dal digi - facebook.com facebook