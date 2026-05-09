Choc in Florida chirurgo asporta fegato al posto della milza | morto 72enne

In Florida si è verificato un grave errore chirurgico che ha portato alla morte di un uomo di 72 anni. Un chirurgo ha rimosso il fegato invece della milza durante un'operazione, con conseguenze fatali per il paziente. L'incidente ha suscitato attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha portato a contestazioni formali nei confronti del professionista coinvolto.

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