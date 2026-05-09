Choc in Florida chirurgo asporta fegato al posto della milza | morto 72enne
In Florida si è verificato un grave errore chirurgico che ha portato alla morte di un uomo di 72 anni. Un chirurgo ha rimosso il fegato invece della milza durante un'operazione, con conseguenze fatali per il paziente. L'incidente ha suscitato attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha portato a contestazioni formali nei confronti del professionista coinvolto.
(Adnkronos) – Choc in Florida, dove un chirurgo è accusato di aver asportato il fegato di un paziente al posto della milza, di fatto uccidendo un 72enne durante l'operazione. Un evento, spiega ora il medico 44enne Thomas Shaknovsky, che lo lascerà "per sempre traumatizzato". In una deposizione rilasciata a novembre e recentemente ottenuta dalla Nbc, Shaknovsky. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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