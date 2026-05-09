Chivu | Se cambio modulo? Mi viene in mente il 5-5-5 di Oronzo Canà E Mourinho

Dopo la vittoria contro la Lazio, l'allenatore dell'Inter ha parlato di possibili modifiche tattiche, menzionando un modulo simile a quello del film di Oronzo Canà e facendo riferimento anche a Mourinho. Ha inoltre anticipato che la finale di Coppa Italia sarà un match diverso rispetto alle ultime sfide, senza entrare nei dettagli delle scelte tecniche che potrebbero essere adottate.

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