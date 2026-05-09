Chivu | Se cambio modulo? Mi viene in mente il 5-5-5 di Oronzo Canà E Mourinho
Dopo la vittoria contro la Lazio, l'allenatore dell'Inter ha parlato di possibili modifiche tattiche, menzionando un modulo simile a quello del film di Oronzo Canà e facendo riferimento anche a Mourinho. Ha inoltre anticipato che la finale di Coppa Italia sarà un match diverso rispetto alle ultime sfide, senza entrare nei dettagli delle scelte tecniche che potrebbero essere adottate.
Cristian Chivu vuole una squadra affamata e mai sazia. Nonostante lo scudetto già in bacheca, la sua Inter ha rifilato tre reti alla Lazio prima della finale di Coppa. "Anche se mercoledì ci sarà una partita diversa, quindi stiamo attenti". Questo il commento dell'allenatore nerazzurro, il quale, nonostante la vittoria netta, predica calma in vista dell'ultimo atto del trofeo previsto il 13. Lautaro è rientrato da titolare e ha fatto subito gol. "“Merito di tutti, non solo di Lautaro. Lui ci mette anima, professionalità, serietà. Ma il merito è anche dei suoi compagni. Quando fanno determinate cose lo seguono. Alleno un gruppo fantastico, ne sono fiero".🔗 Leggi su Gazzetta.it
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