Dopo la sconfitta per 5-0 in finale di Champions League e l'eliminazione dal Mondiale per Club, i rapporti tra Lautaro Martinez e Calhanoglu si sono incrinati. Le tensioni tra i due giocatori sono emerse pubblicamente, con frasi dure e accuse di mancanza di rispetto. Tuttavia, nelle ultime ore, sembrano aver raggiunto un accordo per collaborare e tentare di risollevare la squadra in vista delle prossime partite.

Certo che il lavoro di Cristian Chivu si annunciava parecchio complicato, almeno fino a 10 mesi fa circa. Soprattutto rileggendo alcune dichiarazioni di luglio, partite dal Mondiale per Club come bombe pronte ad esplodere. Uscite per bocca di Lautaro Martinez prima e per penna di Hakan Calhanoglu poi. Due degli stessi protagonisti che in breve tempo - e anche grazie alla mediazione dell'allenatore - si sono lasciati alle spalle le ruggini e hanno accompagnato l'Inter fino alla conquista del 21° scudetto nella storia nerazzurra e al possibile Double, se la finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo all'Olimpico contro la Lazio andasse come sperano i tifosi nerazzurri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Chi non vuole restare vada", "Poco rispetto": Lautaro-Calha, dagli stracci al patto scudetto. I retroscena

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