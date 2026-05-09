Nella fase a gironi della Champions League, il Napoli si trova in testa alla classifica, mentre la lotta per il quarto posto si fa più serrata tra le squadre di metà classifica. Il Como cerca di recuperare nove punti in tre partite, con l’obiettivo di risalire la classifica. Si attendono sviluppi anche nelle sfide tra le altre formazioni, con il Milan che tenta di mantenere la posizione e le rivali che cercano di superarlo.

? Domande chiave Come può il Como riuscire a recuperare nove punti in tre partite?. Chi riuscirà a superare il Milan per assicurarsi il quarto posto?. Quali sono le sfide decisive che la Juventus deve affrontare ora?. Perché la Roma deve vincere il derby per tornare in Champions?.? In Breve Napoli guida con 70 punti, Milan 67, Juventus 65, Roma 64 e Como 62.. Il Como di Cesc Fabregas deve ottenere 9 punti nelle ultime 3 partite.. Milan affronterà Genoa il 17 maggio e chiuderà contro il Cagliari al San Siro.. Roma giocherà il derby contro la Lazio prima del match finale contro Verona il 24 maggio.. Con l’Inter già matematicamente campione dopo il successo per 2-0 contro il Parma, la battaglia per i tre posti rimasti in Champions League si infiamma tra cinque contendenti con punti differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League, infuria la lotta: Napoli guida la corsa al Top 4

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