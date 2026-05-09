Champions Impallomeni | Mi aspetto una reazione del Milan
Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista sportivo, ha commentato la situazione del Milan in chiave Champions League, dichiarando di aspettarsi una risposta da parte della squadra. La sua analisi si concentra sulla partita e sulle prossime sfide del club, senza esprimere giudizi personali o opinioni. La sua attenzione si rivolge ai fatti e alle aspettative legate alle prestazioni del Milan nel torneo.
Con lo scudetto ormai andato, la lotta alla Champions League si fa sempre più ardua. Il Milan di Massimiliano Allegri, con le 5 sconfitte rimediate nel girone di ritorno, a messo. serio rischio una qualificazione che, almeno fino al derby contro l'Inter, sembrava quasi che sicura. Ad oggi, infatti, i rossoneri si vedono intrappolati in una lotta con ben 3 squadre: Juventus, Roma e Como. A parlare di questo tema è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex calciatore ha riferito che, secondo lui, la squadra che rischia di più è proprio il Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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