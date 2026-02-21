Torino Juve Primavera LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
La partita tra Torino e Juventus Primavera si è conclusa con una vittoria dei bianconeri, che hanno conquistato tre punti fondamentali nella 26ª giornata del campionato 202526. La squadra di casa ha tentato di imporre il ritmo fin dall'inizio, ma i giovani della Juventus hanno mostrato grande determinazione, trovando il gol decisivo nel secondo tempo. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con entusiasmo ogni movimento in campo.
del match, valido per la 26ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Monza a Vinovo. Ora per i bianconeri è tempo di derby della Mole in casa del Torino. Torino Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 13.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Torino Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino.
