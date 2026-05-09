Cesena Juve Primavera 0-0 LIVE | Vallana dalla distanza nessun problema per Fontana

Nella partita tra Cesena e Juventus Primavera, terminata con uno zero a zero, Vallana ha tentato un tiro dalla distanza senza preoccupare il portiere avversario. La gara, valida per la 37ª giornata del campionato 202526, è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui momenti salienti, le decisioni della moviola e il risultato finale. La cronaca ha evidenziato diverse occasioni da entrambe le squadre, senza però trovare il gol decisivo.

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