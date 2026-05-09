Cesena Juve Primavera 0-0 LIVE | Vallana dalla distanza nessun problema per Fontana
Nella partita tra Cesena e Juventus Primavera, terminata con uno zero a zero, Vallana ha tentato un tiro dalla distanza senza preoccupare il portiere avversario. La gara, valida per la 37ª giornata del campionato 202526, è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui momenti salienti, le decisioni della moviola e il risultato finale. La cronaca ha evidenziato diverse occasioni da entrambe le squadre, senza però trovare il gol decisivo.
Meret Juve l’ultimissima idea per la porta del futuro: ma per la Vecchia Signora sarebbe un affare? Cosa dicono i numeri Arthur Juventus, ci risiamo: niente riscatto da parte del Gremio, i bianconeri lo rimetteranno sul mercato a prezzo di saldo! Ultime Alisson Juventus: brasiliano sempre più intrigato dalla proposta bianconera, sullo sfondo restano due alternative dalla Serie A Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: Vallana ad un passo dal poker!Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus.
Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Vallana prova ad impensierire Astaldidi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Primavera | Il Cavalluccio pronto a ospitare la Juventus - Cesena FC; U20 | Dove vedere Cesena-Juventus; Cesena-Juventus: cronaca live, formazioni e tabellino; Scheda squadra Cesena U20.
Juve Primavera a Cesena: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streamingI playoff sono sfumati per i bianconeri che scendono in campo per cercare di chiudere al meglio la stagione ... tuttosport.com
DIRETTA | Cesena Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 9 maggio 2026)Diretta Cesena Juventus Primavera streaming video tv: i romagnoli corrono per arrivare subito alla semifinale playoff, che la Signora non giocherà. ilsussidiario.net
U20 | Dove vedere Cesena-Juventus Sabato 9 maggio 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà in trasferta la formazione Primavera del Cesena nel trentasettesimo turno di campionato. U20 | DOVE VEDERE CESENA-JUVENTUS La sfida tra Ces facebook
Conclusa (quasi) la 22^ Giornata della #Primavera1Women, i verdetti del campionato: Alla #FinalFour la #ASRomaWomen affronterà il #SassuoloWomen essendo arrivate rispettivamente 1^ e 4^ La #JuventusWomen sfiderà il #ACMilanWomen, a x.com