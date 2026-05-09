Cervinara Rinasce | la squadra giovane che punta a un futuro di speranza

Una squadra di Cervinara, composta da giovani con età, professioni e provenienze diverse, ha già dimostrato di aver trovato un buon modo di lavorare insieme. Nonostante le differenze, i membri hanno creato un team coeso e pronto a guardare avanti. La loro composizione varia, ma l'obiettivo comune sembra essere quello di contribuire a un nuovo inizio per la comunità.

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Età diverse, professioni eterogenee, provenienza differente, eppure la squadra di Cervinara Rinasce ha già trovato l’amalgama. Queste persone sembra che si conoscano da sempre ed hanno imparato subito a remare verso la stessa direzione. Tra di loro c’è la competizione per le preferenze, ma sino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Energia e voglia di fare, la lista "Cervinara Rinasce" si presenta Leggi anche: Partecipazione ed entusiasmo per la presentazione della lista "Cervinara rinasce" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cervinara Rinasce, il candidato sindaco Tangredi: Il Palazzo comunale torni a essere la casa dei cittadini; Cervinara Rinasce, inaugurato il comitato elettorale: oltre 600 presenze per il candidato a sindaco Tangredi; Cervinara Rinasce, Tangredi: Palacaudium nei primi 100 giorni; Energia e voglia di fare, la lista Cervinara Rinasce si presenta. Cervinara (AV) RinasceRiapriamo le porte del comune ai cittadini. È la loro casa e come tale deve essere vissuta. Chiunque vorrà recarsi nel palazzo degli uffici di Piazza Trescine non dovrà mai sentirsi un questuante ma ... irpinia24.it Martedì 5 maggio Cervinara Rinasce si presenta: Siamo energia e voglia di fareMartedì 5 maggio, a partire dalle ore 19,00 nella Sala della Cultura del comune di Cervinara, in piazza Trescine, ci sarà la presentazione della lista numero 2, Cervinara Rinasce, che presenta come ca ... irpinianews.it Il candidato sindaco di Cervinara Rinasce punta sulla trasparenza e l'accoglienza, impegnandosi a trasformare il palazzo municipale in una casa amichevole. #ValleCaudina #Irpinia #Campania #Elezioni x.com