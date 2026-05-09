Celtic-Rangers domenica 10 maggio 2026 ore 13 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol e uno per parte nel derby
Domenica 10 maggio alle 13:00 si affrontano Celtic e Rangers in un derby molto atteso, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote sui bookmaker indicano una possibile partita ricca di reti, con almeno tre gol previsti e un gol per ciascuna squadra. La partita tra Motherwell e Hearts, in programma sabato sera, si svolge prima di questa sfida, lasciando spazio a una previsione per un confronto che si preannuncia acceso.
La partita tra Motherwell ed Hearts si gioca sabato sera dunque non c’è tempo di aspettare il risultato prima di fare la nostra analisi su un Celtic contro Rangers diverso dal solito. Il calcio scozzese è da sempre stato dominato dalle squadre di Glasgow, ultimamente soprattutto dagli Hoops, ed infatti bisogna risalire ai successi dell’Aberdeen. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie correlate
Celtic-Rangers (domenica 10 maggio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Motherwell ed Hearts si gioca sabato sera dunque non c’è tempo di aspettare il risultato prima di fare la nostra analisi su un Celtic...
AZ Alkmaar-Twente (domenica 03 maggio 2026 ore 16:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol e uno per parte all’AFAS StadionAZ Alkmaar contro Twente, ovvero il duello tra la quinta e la sesta della classifica di Eredivisie, è particolarmente importante per gli ospiti.