Celtic-Rangers domenica 10 maggio 2026 ore 13 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol e uno per parte nel derby

Domenica 10 maggio alle 13:00 si affrontano Celtic e Rangers in un derby molto atteso, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote sui bookmaker indicano una possibile partita ricca di reti, con almeno tre gol previsti e un gol per ciascuna squadra. La partita tra Motherwell e Hearts, in programma sabato sera, si svolge prima di questa sfida, lasciando spazio a una previsione per un confronto che si preannuncia acceso.

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