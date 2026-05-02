Domenica 3 maggio alle 16:45 si svolge la sfida tra AZ Alkmaar e Twente, due delle squadre in classifica di Eredivisie. La partita si giocherà all’AFAS Stadion e prevede almeno tre gol complessivi, con una rete per parte. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere su questa gara. La partita assume un ruolo rilevante per la posizione in classifica di entrambe le squadre.

AZ Alkmaar contro Twente, ovvero il duello tra la quinta e la sesta della classifica di Eredivisie, è particolarmente importante per gli ospiti. I padroni di casa hanno vinto la Coppa d’Olanda battendo il NEC in finale circa due settimana fa e quindi si sono già assicurati un posto nella fase a gironi di Europa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-Twente (domenica 03 maggio 2026 ore 16:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol e uno per parte all’AFAS Stadion

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