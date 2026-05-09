C’è in arrivo ’Todi fiorita’ | Giardino a cielo aperto

A Todi si sta preparando l’evento “Todi fiorita”, che trasformerà alcune delle zone più rappresentative della città in un grande giardino all’aperto. La scalinata dei palazzi comunali e quella di San Fortunato saranno decorate con piante, fiori e installazioni che creeranno un’atmosfera ricca di colori e profumi. L’iniziativa prevede l’allestimento di spazi dedicati alla creatività floreale, coinvolgendo cittadini e artisti locali.

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TODI – Immagina Todi fiorita. Immagina la scalinata dei palazzi comunali e quella di San Fortunato trasformarsi in un giardino a cielo aperto, in un tripudio di profumi, colori e creatività. L’occhio attento di un fotografo o di un pittore saprà cogliere particolari inediti, sfumature di segni e colore. E sono in particolare la bellezza e la sacralità di ogni elemento naturale, e l’interpretazione della biodiversità come inno alla vita, i criteri ispiratori, quest’anno, del concorso - "Immagina Todi Fiorita" - che da cinque anni l’Etab "La Consolazione" propone ad artisti di ogni età. La riflessione è ispirata al Cantico delle Creature del Santo di Assisi, di cui ricorre l’ottavo centenario della morte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è in arrivo ’Todi fiorita’: "Giardino a cielo aperto" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sutri si trasforma in un grande giardino a cielo aperto: tutte le infoOgni fine settimana, dal 18 aprile al 31 maggio, il borgo medievale di Sutri si trasforma in un giardino a cielo aperto grazie all'iniziativa “Sutri... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: C’è in arrivo ’Todi fiorita’: Giardino a cielo aperto; Porchettiamo, a Todi la 16/a edizione del festival nazionale della porchetta; L'indignato Speciale del Tg5: la lotta di un disabile di Todi per ottenere una casa popolare; C’è un preside in Umbria? Una in Irlanda ha reso i bambini più felici senza cellulari -. C’è in arrivo ’Todi fiorita’: Giardino a cielo apertoDal 15 al 18 maggio eventi tra i Palazzi comunali e la scalinata di San Fortunato. Gli alunni della primaria di Porta Fratta realizzeranno un’aiuola in città. . lanazione.it Spunta ’Porchettiamo’. A Todi il festival nazionaleDopo gli anni a San Terenziano l’evento si sposta nella città di Jacopone. In arrivo anche gli stand di street food, vini umbri e birre artigianali . lanazione.it A Deruta “tesoretto” di 630 mila euro nel bilancio comunale: servirà per viabilità e cimiteri ow.ly/igYA106ycoq #tuttoggi #Istituzioni #Todi #bilancio #cronaca #deruta #evidenza #scoop #todi x.com Todi advice reddit