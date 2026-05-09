Casse di espansione sicurezza urbana e spinta sulle infrastrutture | i progetti di Gabriele Padovani per Faenza

In una recente dichiarazione, un rappresentante locale ha espresso chiaramente le sue posizioni riguardo alle strategie per la gestione del territorio. Ha affermato che non si considera adeguato il metodo delle tracimazioni controllate, preferendo invece concentrarsi sulla realizzazione di casse di espansione e sulla manutenzione degli alvei dei fiumi. Queste affermazioni sono parte di un quadro più ampio di interventi proposti per migliorare la sicurezza urbana e potenziare le infrastrutture della zona.

Non ne vuole sentire parlare di tracimazioni controllate, perché le priorità sono “casse di espansione e pulizia degli alvei”. Per Faenza, il programma politico di Gabriele Padovani di Area Liberale, sostenuto da Fratelli d’Italia, Partito popolare del Nord, Noi Moderati, e la lista civica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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