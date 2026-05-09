In relazione al caso di Samanta Pascuzzi, il giudice ha assolto l’imputato dall’accusa legata allo scontro avvenuto a Bagnolo. La decisione si basa sulla valutazione della manovra effettuata durante l’incidente, considerata non penalmente rilevante. La velocità della vettura Golf coinvolta nel sinistro è stata un elemento centrale nella sentenza finale, determinando l’esito del procedimento giudiziario.

? Domande chiave Perché il giudice ha stabilito che la manovra non era reato?. Come ha influenzato la velocità della Golf la decisione finale?. Chi deve rispondere legalmente della morte di Samanta Pascuzzi?. Cosa ha dimostrato la perizia tecnica sulla dinamica dello scontro?.? In Breve Golf procedeva a 114 kmh sulla provinciale 246 durante il sorpasso.. Conducente Golf aveva già patteggiato un anno e otto mesi di reclusione.. Incidente avvenuto il 18 luglio 2021 tra una Volkswagen Golf e una Citroën.. Giudice assolve conducente Citroën per manovra imprevedibile data velocità eccessiva Golf.. Il tribunale di Cuneo ha emesso venerdì 8 maggio 2026 il verdetto definitivo per l’automobilista coinvolto nello scontro stradale avvenuto a Bagnolo Piemonte il 18 luglio 2021, che causò la morte della venticinquenne Samanta Pascuzzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Samanta Pascuzzi: assolto l’imputato per lo scontro a Bagnolo

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