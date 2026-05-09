In un nuovo sviluppo riguardante il caso OpenAI, si è appreso che Brockman ha rivelato alcuni dettagli sui piani di Musk per ottenere il controllo dell'azienda. Secondo quanto riferito, Musk ha reagito in modo deciso quando gli è stato negato il possesso della maggioranza delle quote. Inoltre, sono emerse informazioni su un tentativo di convincere il CEO di OpenAI a lasciare il suo incarico, ma i dettagli di questa proposta non sono stati specificati.

? Domande chiave Come ha reagito Musk quando gli fu negata la maggioranza delle quote?. Chi ha tentato di convincere Sam Altman a lasciare OpenAI?. Perché Musk ha minacciato Altman di diventare l'uomo più odiato?. Quanto risarcimento chiede Musk a OpenAI e Microsoft in tribunale?.? In Breve Musk chiede 134 miliardi di dollari di risarcimento a OpenAI e Microsoft.. Shivon Zilis e Ilya Sutskever hanno fornito testimonianze durante l'udienza.. Musk avrebbe tentato di reclutare Sam Altman per il laboratorio Tesla.. xAI pianifica quotazione pubblica a giugno con valutazione di 1,75 trilioni.. Il processo tra Elon Musk e OpenAI entra nella sua seconda settimana con nuove rivelazioni su presunti tentativi di reclutamento e scontri per il controllo societario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso OpenAI: Brockman svela il piano di Musk per il controllo

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