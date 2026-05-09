Carlos Monzon | l’ascesa di Escopeta tra gloria nel ring e tragedia

Carlos Monzon, campione del mondo dei mediomassimi, è ricordato per la sua imbattibilità e i successi sul ring, ma anche per una vicenda che ha portato alla sua detenzione. La notte di San Valentino si concluse in modo tragico quando si verificò una lite che sfociò in violenza fatale. La vicenda ha portato l’ex pugile a finire in prigione, lasciando un segno indelebile nella sua storia.

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