Carlos Monzon | l’ascesa di Escopeta tra gloria nel ring e tragedia
Carlos Monzon, campione del mondo dei mediomassimi, è ricordato per la sua imbattibilità e i successi sul ring, ma anche per una vicenda che ha portato alla sua detenzione. La notte di San Valentino si concluse in modo tragico quando si verificò una lite che sfociò in violenza fatale. La vicenda ha portato l’ex pugile a finire in prigione, lasciando un segno indelebile nella sua storia.
? Punti chiave Come ha fatto un campione imbattibile a finire in prigione?. Cosa scatenò la violenza fatale nella notte di San Valentino?. Perché la rabbia del ring si trasformò in un crimine domestico?. Come finì la vita dell'ex pugile dopo la condanna?.? In Breve Vittoria su Nino Benvenuti a Roma nel 1970 e scontro con Emile Griffith.. Aggressione subita dalla prima moglie Mercedes Beatriz Garcia dopo il legame con Susana Gimenez.. Delitto di Mar del Plata nel 1988 contro Alicia Muniz con 11 anni di carcere.. Morte per incidente con Porsche a 140 all'ora nel gennaio del 1995.. Il 30 luglio 1977 il pugile argentino Carlos Monzon si ritirò dal ring dopo aver mantenuto il titolo mondiale dei pesi medi per sette anni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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