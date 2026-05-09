Nel campionato di Seconda Categoria B, Carboni ha raggiunto i 25 gol, contribuendo alla vittoria del Trecastelli. Gli inseguitori di Carboni sono a distanza ravvicinata nella classifica marcatori, mentre altri giocatori del girone si collocano più indietro con numeri inferiori. La classifica generale vede il Trecastelli al primo posto, con una buona distanza rispetto alle altre squadre. La stagione prosegue con sfide decisive per la corsa al titolo.

? Punti chiave Chi sono gli inseguitori che sfidano il primato di Carboni?. Come si posizionano gli altri marcatori nella classifica del Girone B?. Quali sono le probabilità che Penacchini raggiunga la vetta della classifica?. Perché il rendimento dei singoli attaccanti cambierà le sorti del campionato?.? In Breve Shtjefanaku del Senigallia Calcio segue con 16 reti segnate.. Penacchini del Trecastelli vanta un bottino di 15 reti.. Barbaresi del Tavernelle è quarta con 14 gol totali.. Ricci del Real Mombaroccio segna 12 reti al 9 maggio.. Il venticinquesimo gol di Carboni mette il segno definitivo sulla classifica della Seconda Categoria Girone B, lasciando la Polisportiva Trecastelli in una posizione di netto vantaggio nel campionato sportivo attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carboni vola a 25 gol: il Trecastelli domina la Seconda Categoria B

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