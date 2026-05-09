Capri due giorni di incontri tra ministri politici e imprenditori

Da ildenaro.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capri si stanno svolgendo due giorni di incontri tra ministri, politici e imprenditori. Tra i partecipanti ci sono il responsabile del Governo per sanità e salute, insieme ad altri rappresentanti istituzionali. L'evento si concentra su temi legati al settore sanitario e alle questioni economiche. Durante le sessioni sono stati affrontati diversi argomenti, con interventi e discussioni tra i presenti.

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di Marco Milano Orazio Schillaci responsabile del Governo Meloni per sanità e salute, Gilberto Pichetto Fratin numero uno del dicastero dedicato ad a mbiente e s icurezza energetica, il segretario di “Azione” Carlo Calenda, il leader del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin e il sottosegretario al m inistero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon a Capri. Sull’isola azzurra sono stati annunciati i “Capri Talks”, una due giorni di confronto tra governo, politica, imprese e informazione. Location d’eccezione i Giardini di Augusto con la terrazza che affaccia sui Faraglioni e su via Krupp che si trasforma in un salotto politico en plein air per la prima edizione di un format di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi dell’attualità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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