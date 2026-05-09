A Canton Mombello, il sovraffollamento delle celle ha portato a condizioni di vita critiche, con 16 persone costrette a condividere spazi pensati per un numero inferiore. Questa situazione solleva domande sulla sicurezza e sulla gestione della struttura, che si trova sotto pressione a causa del numero elevato di detenuti rispetto alla capienza prevista. La problematica è al centro di un appello volto a evidenziare le difficoltà generate da questa situazione.

? Domande chiave Come possono 16 persone convivere in una cella pensata per pochi?. Perché il sovraffollamento di Canton Mombello minaccia la sicurezza di Brescia?. Chi deve rispondere delle condizioni disumane denunciate dai politici?. Quali rischi corre la società se fallisce il recupero dei detenuti?.? In Breve 400 detenuti occupano 182 posti regolamentari nel carcere di Canton Mombello.. Celle con 15 o 16 persone alimentano violenza e aggressioni agli agenti.. Zanardi, Cremonini, Trentini e altri firmatari del centrosinistra chiedono interventi urgenti.. Struttura pre-Grande Guerra gestisce fragilità psichiche e dipendenze senza supporti adeguati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canton Mombello: appello per il sovraffollamento e le condizioni critiche

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