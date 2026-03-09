Nordio in città per il referendum la Loggia | Silenzio su Canton Mombello

Questa mattina, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è recato a Brescia per un evento pubblico organizzato da Fratelli d’Italia, in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l’incontro, Nordio ha parlato del voto imminente, mentre la Loggia ha mantenuto il silenzio su Canton Mombello. La visita si è concentrata sulle tematiche del referendum e sulle questioni legate alla giustizia.

Succede che questa mattina il ministro della Giustizia Carlo Nordio è venuto in visita a Brescia per partecipare a un incontro pubblico - organizzato da Fratelli d'Italia - sul referendum che ci attende il prossimo 22 e 23 marzo. Succede, però, che lo fa ignorando l'amministrazione cittadina. Un silenzio che in Loggia non è passato inosservato. Non tanto - o non solo - per una questione di bon ton istituzionale, quanto perché il ministero della Giustizia deve a Brescia alcune risposte che la città attende da tempo. Questioni aperte, concrete, su cui il Comune chiede da anni un confronto con Roma. "Se ci fosse stata la volontà di dialogare con la città - osserva la sindaca Laura Castelletti - il ministro avrebbe trovato sul tavolo una questione concreta e urgente: il futuro del carcere di Carcere di Canton Mombello". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

